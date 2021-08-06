Kül bulutu nedir, nasıl oluşur? İstanbul'da hava neden turuncu, neden karardı, gri renk? Kül bulutu ne demek? Kül bulutu hangi illerde var?
Son dakika gelen habere göre İstanbul dahil 4 ilimizi kül bulutu sardı. Uzmanlar solunum hastalığı olanların dışarı çıkmamasını tavsiye etti. Peki, kül bulutu nedir? Kül bulutu ne renk? Kül bulutu nasıl oluşur? Kül bulutu hakkında bilgiler nelerdir? Kül bulutu gri renk mi? Kül bulutu ne demek? Hangi illerde kül bulutu var? İşte detaylar...
Türkiye gibi günlerdir yangınlarla boğuşan Yunanistan üzerinden gelen küller İstanbul dahil 4 ilimizde kül bulutu oluşturdu. Bu görüntülerin ardından uyarı yapan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul civarındaki turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım" dedi. Peki, Kül bulutu nedir, nasıl oluşur? İstanbul'da hava neden karardı, neden gri renk? Kül bulutu ne demek? Kül bulutu mu var?
HANGİ İLLERDE KÜL BULUTU VAR?
Yunanistan üzerinden gelen küller İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da kül bulutuna neden oldu. İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kül bulutunun nedenine dair açıklama yaptı.
Kül bulutu hangi illerde var:
- İzmir
- Aydın
- Çanakkale
- İstanbul
KÜL BULUTU NEDİR?
Türkiye gibi günlerdir yangınlarla boğuşan Yunanistan üzerinden gelen küller İstanbul dahil 4 ilimizde kül bulutu oluşturdu. Bu görüntülerin ardından uyarı yapan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul civarındaki turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım" dedi.
Kadıoğlu, "İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışığında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
KÜL BULUTU NE DEMEK?
İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul civarındaki turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz dedi.
VOLKANİK KÜL NEDİR?
Volkanik kül, volkanik patlamalar sırasında meydana gelen 2 milimetre (0,079 in) çapından daha az olan toz halindeki kayaç, mineraller ve volkanik cam parçalarıdır. Volkanik kül terimi, genellikle, 2 mm'den büyük partiküller de dahil olmak üzere tüm patlayıcı maddeleri (tefra olarak adlandırılır) içine alabilecek şekilde kullanılır. Volkanik kül, magma içindeki çözünmüş gazlar genişlediğinde ve şiddetle atmosfere kaçtığında volkanik patlamalar sırasında oluşur. Sızan gazlar, magmayı parçalayarak volkanik kaya ve cam parçalarının katılaştığı atmosfere doğru iter. Kül aynı zamanda, freatomagmatik patlamalar sırasında magma suyla temasa girdiğinde ortaya çıkar ve suyun patlamayla buharlaşmasına neden olan magmanın parçalanmasına neden olur. Havaya çıktıktan sonra küller rüzgârla binlerce kilometre uzağa taşınır. Ayrıca yanardağ püskürmeleri sırasında, yanardağın üzerinde yer alan ince partiküller arasındaki sürtünmeden dolayı gök gürültüsü ve yıldırım da yaratabilir ya da yerden huni biçiminde yükselip atmosfere karışarak rüzgâr altında gittikçe büyüyen kül bulutları oluşabilir.
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