Kül bulutu nedir, nasıl oluşur? İstanbul'da hava neden turuncu, neden karardı, gri renk? Kül bulutu ne demek? Kül bulutu hangi illerde var?

Son dakika gelen habere göre İstanbul dahil 4 ilimizi kül bulutu sardı. Uzmanlar solunum hastalığı olanların dışarı çıkmamasını tavsiye etti. Peki, kül bulutu nedir? Kül bulutu ne renk? Kül bulutu nasıl oluşur? Kül bulutu hakkında bilgiler nelerdir? Kül bulutu gri renk mi? Kül bulutu ne demek? Hangi illerde kül bulutu var? İşte detaylar...