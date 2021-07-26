Küfürleşme cinayeti zanlıları tutuklandı
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Küfürleşme cinayeti zanlıları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küfürleşme cinayeti zanlıları tutuklandı Adana'da küfürleşme nedeniyle bir kişiyi öldürdüğü önü sürülen iki zanlı tutuklandı Adana'da küfürleşme nedeniyle bir kişiyi öldürdüğü önü sürülen iki zanlı tutuklandı.

Küfürleşme cinayeti zanlıları tutuklandı

Adana'da küfürleşme nedeniyle bir kişiyi öldürdüğü önü sürülen iki zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da küfürleşme nedeniyle bir kişiyi öldürdüğü önü sürülen iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 20 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan K. ile aralarında küfürleşme nedeniyle husumetli olan Yunus Yiğit (28), telefonda tartışmaya başladı. Daha sonra Yunus Yiğit'le buluşmak için sözleşen Ozan K. arkadaşı Ramazan T. ile birlikte Zambak Caddesi'ne gitti. Burada buluşan taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Ramazan T., otomobilden aldığı tüfeği Yunus Yiğit'e doğrultup ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla göğsünden yaralanan Yiğit, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyup, Yiğit'in yerde yattığını gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Yiğit'i ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Yiğit, tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin, İncirlik Yeni Mahallesi'nde saklandığını tespit eden polis, harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan polis, Ozan K. ile Ramazan T.'yi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ramazan T., Yiğit'in kendisine küfrettiğini, bu nedenle silahı ateşlediğini öne sürdü.

Adliyeye sevk edilen zanlıların ikisi de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Küfürleşme cinayeti zanlıları tutuklandı
Küfürleşme cinayeti zanlıları tutuklandı
Küfürleşme cinayeti zanlıları tutuklandı
Küfürleşme cinayeti zanlıları tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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