Küflek Cami İbadete Açıldı

Havza ilçesinin Küflek Mahallesi'nde yapılan cami törenle ibadete açıldı.



Cami önünde düzenlenen törene Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçe Müftüsü İlyas Akyazı, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, çok sayıda mahalle sakini ve davetli katıldı.



Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, yaptığı açıklamada, belediyesi olarak ibadethaneler ve eğitim kurumlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.



İkiz, "Camimizin yapımında her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Camilerimiz toplumsal yaşamda bizim için önemli mekanlar. Camilerimizin yaşatılması için gereken ne varsa yapılacak. Bu cami için hayırseverlerinde katkıları 800 milyar harcandı. Bu da Türk milletinin söz konusu din, vatan ve bayrak olduğunda ne kadar hassas olduğunun bir göstergesi." dedi.



Havza Müftüsü İlyas Akyazı ise camilerin yardımseverlerin sayesinde yapıldığını ve yaşatıldığını belirterek, "İnşallah bu camilerimizde ibadet yapıldıkça yardım sahiplerinin amel defterlerine sevap yazılacak. Allah hepimize bu tür yardımlarda bulunmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.



Açılış programında konuşan Cami Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Pehlivan caminin yapımında emeği ve desteği olan herkese teşekkür etti.



Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit ve dualar okundu, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.



Cami, İkiz, Akyazı ve katılımcıların kestiği kurdele ile ibadete açıldı.



Camiyi gezen katılımcılar daha sonra öğle namazını kıldı.