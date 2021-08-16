Kudüs'teki orman yangını devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kudüs'teki orman yangını devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- Kudüs'teki orman yangını devam ediyor İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan dağlık bölgede dün çıkan ve kontrol altına alınmayan orman yangını, rüzgarın etkisi ile yeniden alevlendi.

- Kudüs'teki orman yangını devam ediyor

KUDÜS - İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan dağlık bölgede dün çıkan ve kontrol altına alınmayan orman yangını, rüzgarın etkisi ile yeniden alevlendi.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan dağlık bölgede dün çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. İsrail kaynakları, Kudüs'ün batısındaki Shoresh bölgesindeki yerleşim bölgelerinin yakınında devam eden yangının yeniden alevlendiğini ifade ederek, yangına müdahalenin devam ettiğini aktardı. Bölgede çok sayıda ev tahliye edilirken, evlerine dönmek isteyen 2 bin kişiye ise izin verilmedi.

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yangına müdahalenin dün geceden bu yana 70'den fazla ekiple devam ettiği ifade edilirken, yangında yaklaşık 20 bin dönümlük ormanlık alanın küle döndüğü belirtildi.

Kudüs'teki orman yangını devam ediyor
Kudüs'teki orman yangını devam ediyor
Kudüs'teki orman yangını devam ediyor
Kudüs'teki orman yangını devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Süreyya Yalçın Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Merve Çoban Burak Yılmaz Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kudüs'teki orman yangını devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 17:58:26. #1.16#

title