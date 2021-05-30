"Kudüs: Gülümseyen Aksa" çizimleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu
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"Kudüs: Gülümseyen Aksa" çizimleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu

'Kudüs: Gülümseyen Aksa' çizimleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

"Kudüs: Gülümseyen Aksa" başlıklı çizimler, psikoloji, sanat, kültür ve yaşama dair içerikler üreten "salt10.com" internet sitesinde yayınlandı.

"Kudüs: Gülümseyen Aksa" başlıklı çizimler, psikoloji, sanat, kültür ve yaşama dair içerikler üreten "salt10.com" internet sitesinde yayınlandı.

Çevrim içi sergiye, Türkiye'nin farklı şehirlerinden çizerler katılım sağladı.

M. Ahmet Demir'in "#kudüsüterketmiyoruz" etiketiyle sosyal medyada paylaştığı mesajla başlatılan proje ile Filistin'e destek verilmesi hedeflendi.

Ramazan ayında Kudüs'te işgale rağmen gençlerin gülümseyen fotoğraflarından etkilendiğini ifade eden Demir, "Çünkü yıllardır Filistin deyince kan, gözyaşı ve katliam görüntüleri karşımıza çıkıyor. Amacım bu hali örtmek değil. Duruşumuzla işgalcilere güçlü olduğumuzu hissettirmek istiyorum." dedi.

Sanal sergide Aybüke Büşra Mumcu, Ayşenur Şirin, Meryem Yıldız, Ayşenur Özgül Altuntaş, Nurbanu İzgi, Zeynep Alptekin ve Merve Özcan imzalı, Kudüs'te işgale rağmen gülümseyen gençlerden ilham alan çizimler yer alıyor.

Filistin bayrağı, özgürlüğü sembolize eden kuşlar ve Kudüs'teki Kubbet'üs-Sahra'ya sarılan çocukların yer aldığı görseller, sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir kitleye ulaşıyor.

"Kudüs-Mescid-i Aksa" galeri konseptiyle hazırlanan görsellere "www.salt10.com/article/kudus-mescidi-aksa" adresinden erişilebiliyor.

Geçen yıl yayına başlayan, "Hayat; salt kelimelerden." düsturuyla yola çıkan "Salt10.com" internet sitesi psikolojiden sanata, kültürden yaşama kadar geniş bir yelpazede ürettiği içerikle ilgi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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