KUDAKA'dan Erzincan'a 1 milyon 363 bin TL mali destek Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Erzincan'da kabul edilen üç proje için imza töreni düzenlendi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Erzincan'da kabul edilen üç proje için imza töreni düzenlendi.

Erzincan Lisesi Toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde Vali Yardımcısı Enver Yılmaz, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan yardımcısı Namık Polater ve okul müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Eğitimin geliştirilmesi mali destek programı çerçevesinde KUDAKA ile birlikte yapılan çalışmada mesleki teknik eğitime bağlı üç tane okulumuzun projelerinin imza merasiminde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu projelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mesleki Teknik Eğitimin altyapısının güçlendirilmesinde öğrencilerimizin yetişmesinde çok ciddi faydaları olacağına inanıyorum. Şüphesiz ki mesleki teknik eğitim okullarımız. İşte bu meyanda 2023 eğitim vizyonu ülkemizin eğitimle ilgili olarak geleceğini ve gelecekle ilgili planlamalarını çok ciddi bir proje kapsamında hedefler ortaya koymakta. İşte bu hedeflerin içerisinde mesleki teknik eğitimin altyapısı öncelikle. ARGE çalışmaları inovasyon çalışmaları atölyelerin güçlendirir laboratuvarlarda altyapının güçlendirilmesi öğrencilerin bu okullarımıza yönlendirilmesi öğretmen arkadaşlarımızın hizmet içi eğitim ile balığının arttırılması ve bütün farkındalığın arttırılması ile birlikte de birlikte çalışma ortamı kamu kurum ve kuruluşları ajanslar STK'larla işbirliği 2023 eğitim vizyonu içerisinde mesleki teknik eğitimin güçlendirilmesi ile ilgili atılmış olan önemli adımlardır. Bu salgın süreci içerisinde ülkemizin ihtiyaç duymuş olduğu her ne ise bunların yapımı ile ilgili olarak da üretimin ve özellikle mesleki teknik eğitimi yaptıklarını her birimiz şahit olduk. Dolayısıyla mesleki teknik eğitime ne kadar önem affedilmesi ne kadar daha çok önemli bir konuma getirilmesinin de ne önemli olduğunun altını bir kez daha çekilmiş oldu" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün açılış konuşmasının ardından projelerin tanıtımı ve imza törenine geçildi.

İmza töreninde Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 525 Bin 613 TL Tarım ve Hayvancılık Alanında Girişimcilik ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi projesi, 284 Bin 562 TL Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Tam Gün Tam Yıl Kurs Merkezi projesi ve 552 Bin 792 TL Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar projesinin sözleşmeleri imzalandı.

İmza töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, "Erzincan ilimizden çok daha fazla proje çalışması istiyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA