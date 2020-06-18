KUDAKA'dan Erzincan'a 1 milyon 363 bin TL mali destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KUDAKA'dan Erzincan'a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Erzincan'da kabul edilen üç proje için imza töreni düzenlendi.

KUDAKA'dan Erzincan'a 1 milyon 363 bin TL mali destek
18.06.2020 07:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 08:02

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Erzincan'da kabul edilen üç proje için imza töreni düzenlendi.

Erzincan Lisesi Toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde Vali Yardımcısı Enver Yılmaz, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan yardımcısı Namık Polater ve okul müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Eğitimin geliştirilmesi mali destek programı çerçevesinde KUDAKA ile birlikte yapılan çalışmada mesleki teknik eğitime bağlı üç tane okulumuzun projelerinin imza merasiminde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu projelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mesleki Teknik Eğitimin altyapısının güçlendirilmesinde öğrencilerimizin yetişmesinde çok ciddi faydaları olacağına inanıyorum. Şüphesiz ki mesleki teknik eğitim okullarımız. İşte bu meyanda 2023 eğitim vizyonu ülkemizin eğitimle ilgili olarak geleceğini ve gelecekle ilgili planlamalarını çok ciddi bir proje kapsamında hedefler ortaya koymakta. İşte bu hedeflerin içerisinde mesleki teknik eğitimin altyapısı öncelikle. ARGE çalışmaları inovasyon çalışmaları atölyelerin güçlendirir laboratuvarlarda altyapının güçlendirilmesi öğrencilerin bu okullarımıza yönlendirilmesi öğretmen arkadaşlarımızın hizmet içi eğitim ile balığının arttırılması ve bütün farkındalığın arttırılması ile birlikte de birlikte çalışma ortamı kamu kurum ve kuruluşları ajanslar STK'larla işbirliği 2023 eğitim vizyonu içerisinde mesleki teknik eğitimin güçlendirilmesi ile ilgili atılmış olan önemli adımlardır. Bu salgın süreci içerisinde ülkemizin ihtiyaç duymuş olduğu her ne ise bunların yapımı ile ilgili olarak da üretimin ve özellikle mesleki teknik eğitimi yaptıklarını her birimiz şahit olduk. Dolayısıyla mesleki teknik eğitime ne kadar önem affedilmesi ne kadar daha çok önemli bir konuma getirilmesinin de ne önemli olduğunun altını bir kez daha çekilmiş oldu" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün açılış konuşmasının ardından projelerin tanıtımı ve imza törenine geçildi.

İmza töreninde Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 525 Bin 613 TL Tarım ve Hayvancılık Alanında Girişimcilik ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi projesi, 284 Bin 562 TL Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Tam Gün Tam Yıl Kurs Merkezi projesi ve 552 Bin 792 TL Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar projesinin sözleşmeleri imzalandı.

İmza töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, "Erzincan ilimizden çok daha fazla proje çalışması istiyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Haber
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Haber
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti Haber
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Haber
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı
'Korona beni bulsun' diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Hülya Avşar Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: KUDAKA'dan Erzincan'a 1 milyon 363 bin TL mali destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 08:02:57. #1.14#
title