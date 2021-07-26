KÜÇÜKSAN Sakbaş'la devam
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KÜÇÜKSAN Sakbaş'la devam

KÜÇÜKSAN Sakbaş'la devam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi'nde yapılan genel kurulda seçim heyecanı vardı.

Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi'nde yapılan genel kurulda seçim heyecanı vardı. Üç adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkanlığı yürüten Ahmet Sakbaş aldığı 312 oyla tekrar başkan seçildi.

Pandemi nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan KÜÇÜKSAN Genel Kurulu'nda Ahmet Sakbaş ile birlikte BUMESO Başkanı Mehmet Kuşçu ile önceki dönemlerde KÜÇÜKSAN Başkanlığı yapan İrfan Gökmen aday oldu. 915 ortağın bulunduğu KÜÇÜKSAN'da yapılan seçimlerin ardından 4 yıllığına Ahmet Sakbaş ve yönetimi güven tazeleyerek başkanlığa seçildi. Genel Kurul'da yapılan seçimlerde 595 ortak oy kullandı. Ahmet Sakbaş 312 oy alırken, Mehmet Kuşçu 214 oy, İrfan Gökmen de 62 oyda kaldı. Seçimde 8 oy da geçersiz sayıldı.

KÜÇÜKSAN'da Ahmet Sakbaş başkanlığındaki yeni yönetimde şu isimler yer aldı; Serhad Değirmenci, Ahmet Kuşku, Hasan Nergiz, Mehmet Kander, Suat Pak, Recep Kaya, Mehmet Başkurt, Sezgin Kocabaş, Mustafa Erdur, İdris Kaba.

Denetim Kurulu: Onur Kaplan, Tarık Sülün, Ali Silcan - BALIKESİR

KÜÇÜKSAN Sakbaş'la devam
KÜÇÜKSAN Sakbaş'la devam
KÜÇÜKSAN Sakbaş'la devam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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