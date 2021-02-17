Küçükkuyu'da ender görülen aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiledi
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Küçükkuyu'da ender görülen aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

17.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:36
Küçükkuyu'da ender görülen aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz sarkıtları oluştu, fidanlar buz tuttu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz sarkıtları oluştu, fidanlar buz tuttu.

Bölgenin en sıcak tatil beldeleri arasında yer alan Küçükkuyu, kar yağışı ve fırtınanın ardından en soğuk geceyi geçirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü beldede evlerin çatılarında buz sarkıtları oluşurken çok sayıda bitki buzlanmadan olumsuz etkilendi.

Küçükkuyu'da yaşayan Gürsel Çatan, AA muhabirine, böyle bir soğuk hava akımına en son 1987 yılında şahit olduklarını söyledi.

Beldelerinin bölgenin en ılıman havaya sahip noktası olduğunu anlatan Çatan, "Dün gece hava sıcaklığı giderek düşmeye başlamıştı. Sabah kalktığımızda eksi 8 dereceyi gördük. Bu manzara karşısında çok şaşırdık. Küçükkuyu uzun yıllar sonra en soğuk gününü geçiriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Erdinç

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