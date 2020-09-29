KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor
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KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor

29.09.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:48
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 7 ve 8 Ekim'de tiyatroseverleri güldürürken düşündüren iki oyunla buluşturuyor.

Bahtiyar Engin'in yönettiği, Levent Ülgen ve Galip Erdal'ın başrollerini paylaştığı "Halktan Biri - Travis Pine" 7 Ekim Çarşamba akşamı; ödüllü sinema yönetmeni ve senarist Michael Önder'in yazdığı, Çağrı Şensoy'un yönettiği, Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen'in rol aldığı "Fanatik" ise 8 Ekim Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Park'ın yeşil yüzünde, Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenecek. URU organizasyonu ve Mey Diageo kurumsal desteğiyle sahnelenen oyunların biletleri, etkinlik başlama saati olan 21.00'e kadar online olarak Biletix'ten temin edilebiliyor.

Başrollerini Levent Ülgen ve Galip Erdal'ın paylaştığı, Komedia Türk İstanbul yapımı "Halktan Biri-Travis Pine", 7 Ekim Çarşamba akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak. Sam Bobric'in yazdığı, çevirisini Ekin Tunçay Turan'ın yaptığı oyunun yönetmen koltuğunda ise Bahtiyar Engin oturuyor. Oyun; yüzeyde huysuz ihtiyar Travis Pine üzerinden, son derece güncel, komik ve eğlenceli bir hikâye anlatırken, derininde ABD hükümetleri ve kompleksli yöneticilerinin dünyaya ve insanlığa verdiği ağır hasarları sebepleriyle göz önüne seriyor.

Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen'in eğlenceli performanslarıyla dikkat çeken oyunu "Fanatik" ise 8 Ekim Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Michael Önder'in yazdığı ve Siyah Beyaz ve Renkli tarafından sahneye konan oyunun yönetmenliğini ise Çağrı Şensoy üstleniyor. Kendimizi tanımladığımız kimliklerin aslında birer seçim değil, aile ve toplum tarafından bizlere biçilen roller olduğunu vurgulayan oyun bu rolleri; bir ailenin bol kahkahalı hikâyesi ve her alanda insanı kolayca ele geçirebilen "fanatiklik" üzerinden tartışmaya açıyor.

Açık Havada, Güvenle Sosyalleşme İmkânı

Misafirlerinin huzurla dışarıda vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlayan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda COVID-19 nedeniyle alınan hijyen tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor. Yalnızca online biletleme sisteminin kullanıldığı, kapıda bilet satışının yapılmadığı etkinliklerde misafirlerin ateş ölçümü sağlık görevlileri tarafından yapılıyor. Ortak kullanım alanlarında birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan etkinlik alanında maske takma zorunlu bulunurken, maskesi olmayan seyircilere maske temin ediliyor.

Kaynak: Bültenler

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