Küçükçekmeceliler güne sporla başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmeceliler güne sporla başlıyor

Küçükçekmeceliler güne sporla başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de sabah sporları, kontrollü normalleşme adımlarının ardından gerekli tedbirler alınarak yeniden başladı.

Küçükçekmece'de sabah sporları, kontrollü normalleşme adımlarının ardından gerekli tedbirler alınarak yeniden başladı. Vatandaşlar 20 eğitmen eşliğinde, haftanın 4 günü, ilçede bulunan parklarda sabah sporunu gerçekleştiriyor.

Sağlıklı ve zinde bir yaşam için sporu park ve açık alanlara taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki 10 noktada 20 eğitmen eşliğinde haftanın 4 günü vatandaşları sabah sporunda buluşturuyor. Alanında uzman spor antrenörleri tarafından, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen sabah sporu, hafta içi salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri 08.00-10.00 saatleri arasında ilçede bulunan parklarda gerçekleştiriliyor. Her yaş grubundan kişilerin katıldığı sabah sporu müzik eşliğinde temel beden eğitimi hareketleriyle başlayarak yürüyüş, pilates ve koşu gibi aktivitelerle devam ediyor. Spora katılan tüm vatandaşlara Küçükçekmece Belediyesi tarafından pilates bandı, pilates meti, havlu, şapka, maske ve su matarası hediye ediliyor.

"10 noktada sabah sporu devam ediyor"

Taştepe Parkı, Kartaltepe Stadı, Fevziçakmak Meydanı, Hayat Park, Halkalı Çamlık, Söğütlüçeşme Yaşam Parkı, Hanımeli Parkı, Kemal Aktaş Stadı, Atakent 3.Etap Yürüyüş Parkuru, Şehit Piyade Er Lokman Eker Parkı'nda devam eden spor aktivitilerine yaş ve kayıt şartı olmaksızın tüm vatandaşlar katılım sağlayabilir. - İSTANBUL

Küçükçekmeceliler güne sporla başlıyor
Küçükçekmeceliler güne sporla başlıyor
Küçükçekmeceliler güne sporla başlıyor
Küçükçekmeceliler güne sporla başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi
TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçekmeceliler güne sporla başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 13:11:57. #1.15#

title