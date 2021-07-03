Küçükçekmece Gölü sahiline ölü balıklar vurdu
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Küçükçekmece Gölü sahiline ölü balıklar vurdu

Küçükçekmece Gölü sahiline ölü balıklar vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Gölü'nde iki gündür yayılan kokunun ardından yüzlerce balık ölüsü sahile vurdu.

Küçükçekmece Gölü'nde iki gündür yayılan kokunun ardından yüzlerce balık ölüsü sahile vurdu.

Küçükçekmece gölünde iki gündür devam eden yoğun kokunun ardından Avcılar Gümüşpala Mahallesi sahiline yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu. Gölün sahilden yaklaşık 100 metreye yakın bölümünün kahverengi, ilerisinin ise mavi renkte olduğu görüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl da aynı dönemde yüzlerce ölü balık kıyıya vurmuştu. - İSTANBUL

Küçükçekmece Gölü sahiline ölü balıklar vurdu
Küçükçekmece Gölü sahiline ölü balıklar vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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