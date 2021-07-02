Küçükçekmece Gölü'nde pis koku ve balık ölümleri
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Küçükçekmece Gölü'nde pis koku ve balık ölümleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Gölü'nde pis koku ve toplu balık ölümleri haberlerinin duyulmasının ardından belediye ekipleri bugün sabah saatlerinden gölde temizliğe başladı.

Küçükçekmece Gölü'nde pis koku ve toplu balık ölümleri haberlerinin duyulmasının ardından belediye ekipleri bugün sabah saatlerinden gölde temizliğe başladı.

Küçükçekmece Gölü'nde dün akşam saatlerinden itibaren balık ölümleri ve pis koku olduğu haberleri ortaya çıkmıştı. Haberlerin ardından belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, sabah erken saatlerden itibaren kıyıda ölü balıkları ve göldeki bulunan çöpleri temizleyeme başladı. Göldeki yoğun pis koku ise etkisini sürdürüyor.

(Murat Delice - Şaban Tektaş - Burak Uğur/İHA)

Küçükçekmece Gölü'nde pis koku ve balık ölümleri
Küçükçekmece Gölü'nde pis koku ve balık ölümleri
Küçükçekmece Gölü'nde pis koku ve balık ölümleri
Küçükçekmece Gölü'nde pis koku ve balık ölümleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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