Küçükçekmece E-spor Merkezi'nin başvuruları devam ediyor
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Küçükçekmece E-spor Merkezi'nin başvuruları devam ediyor

Küçükçekmece E-spor Merkezi'nin başvuruları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Belediyesinin gençlere özel bağımsız bir merkez olarak nisan ayında hayata geçirdiği E-spor Merkezi'nde yer almak isteyen oyun tutkunları için başvurular devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesinin gençlere özel bağımsız bir merkez olarak nisan ayında hayata geçirdiği E-spor Merkezi'nde yer almak isteyen oyun tutkunları için başvurular devam ediyor. Tüm dünyanın radarına aldığı ve geniş oyuncu kitlelerine ulaşmış elektronik sporların Küçükçekmece'de yaygınlaşması için açılan merkeze başvurular, bireysel olarak online gerçekleştiriliyor.

E-spor Tesisi'nde 40 kursiyerden oluşan her bir grup, 28 saat sürecek olan E-spor Akademi eğitimine tabi tutularak, eğitim sonunda 'Gameing Sertifikası' almaya hak kazanıyor. Profesyonel eğitmenler, öğrencilere MOBA ve FPS kategorilerinde koçluk yapıyor. Ailelerin hassasiyetinin de göz önünde tutulduğu merkezde, her bir gruba eğitimleri sürecinde pedagog, aile semineri, diyetisyen ve beden eğitimi hizmeti sunuluyor.

Küçükçekmece'de ikamet etmek gerekiyor

E-spor Merkezi'nde 15-22 yaş arasındaki oyun tutkunlarına, oyuncu eğitimi veriliyor. 22-29 yaş arasındaki kişiler ise analist, koç veya menajer olarak eğitimi alabiliyor. Küçükçekmece Belediyesi E-spor Merkezi'nden yararlanabilmek için Küçükçekmece içerisinde ikamet ediyor olma şartı aranıyor. Öğrenciler kriterlere uyduğu takdirde, başvuru sırasına göre değerlendiriliyor.

Tam donanımlı merkez, gençlere pek çok imkan sunuyor

Dünya genelinde e-spor oyunlarının yükselen bir türü olan FPS ve Moba kategorilerinde, oyuncu yetiştiren E-spor Merkezi, üst düzey 20 adet oyuncu bilgisayarı ve 1000 Gbit internet hızıyla hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış E-spor Merkezi'nde canlı yayın odası da öğrencilerin kullanımına sunuluyor. Oyuncular, canlı yayın odasında yayınlar yaparak, hünerlerini izleyiciyle paylaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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