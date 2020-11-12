Son dakika haber | Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması yapılıyor
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Son dakika haber | Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması yapılıyor

12.11.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:18
Son dakika haber | Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması yapılıyor

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Küçükçekmece'de bir çocuk parkında terör örgütünün sembollerini andıran yer döşemeleriyle ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Küçükçekmece'de bir çocuk parkında terör örgütünün sembollerini andıran yer döşemeleriyle ilgili soruşturma başlattı. Projeyi sunan veya onaylayan kişilerin kimlikleri tespit edilerek, terör bağlantılarının araştırılacağı öğrenildi.

Küçükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da tamamlanan Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı yenileme çalışmalarıyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. Paylaşımda terör örgütünün sembolünü anımsatan yer döşemesi üzerinde spor aletlerinin olduğu bir fotoğraf kullanıldı. Belediyenin "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz" mesajıyla yaptığı paylaşım sosyal medyada sürede tepki çekti. İçişleri Bakanlığı'na gelen ihbarlar Küçükçekmece Kaymakamlığı'na ulaştırıldı. Kaymakamlık dün yerinde inceleme yaparak, örgütsel anlam içeren sembollerin kaldırılmasının sağlandığını bildirdi. Soruşturma başlatıldığını belirten Küçükçekmece Kaymakamlığı ayrıca suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladı. 

Parkta terör örgütünün sembollerinin kullanıldığı tespitiyle başlatılan soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında söz konusu projeyi sunan veya onaylayan kişilerin kimlikleri tespit edilerek, terör bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi. Parkın yenileme çalışmalarını yapan taşeron firma ve işçilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi. İşçilerin ifadelerinde "bize söylenildiği gibi yer döşemelerini yaptık" dedikleri belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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