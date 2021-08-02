Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
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Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada

Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de alışveriş yapan kadının kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası bir anda hareket etti.

Küçükçekmece'de alışveriş yapan kadının kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası bir anda hareket etti. Caddede ilerleyen içinde çocuğun bulunduğu arabayı son anda bir vatandaş yakalarken, faciadan dönülen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Küçükçekme Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde gerçekleşti. Bir kadın arabasındaki bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için markete geldi. Bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın dükkana girmek istedi. Bu sıra içinde çocuğun bulunduğu bebek arabası bir anda hareket etti. Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören kadın olduğu yerde dona kaldı. Orada bulunan bir kişi ise, koşarak kayan bebek arabasını bir hamleyle yakaladı. Arabayı son anda yakalayan şahıs, çocuğu annesine getirdi. O sırada oradan bir aracın geçmemesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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