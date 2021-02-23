Küçükçekmece'de yeşil alan ve parkların sayısı artıyor

Küçükçekmece Belediyesi 2 yıla yakın bir sürede toplam alanı 14.531,2 m2 olan 6 adet parkı tamamlayarak halkın kullanıma açtı. İlçe genelinde 1396 adet Ihlamur, Hatmi, Ligustrum, Sığla ve Akçaağaç türü toprakla buluşturulurken, 1.209.357 adet mevsimlik çiçeğin de ekimi gerçekleştirildi.

"GELECEK NESİLLERE DAHA YEŞİL BİR DÜNYA BIRAKMAK BORCUMUZDUR"

Yeşili bol bir Küçükçekmece için çalıştıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Gelecek nesillere bize bırakılandan daha temiz ve daha yeşil bir dünya bırakmak miras değil, borcumuzdur. Tüm yeşil alanları tertemiz ve nitelikli peyzaja sahip yaşam ortamlarına dönüştürerek Küçükçekmecelilerin ailece vakit geçirebileceği mekanlar oluşturmaya ve yeşile yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"PARK VE YEŞİL ALANLARIN SAYISI ARTIYOR"

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2019 Mart-2020 Aralık ayı sonuna kadar ilçedeki 15 adet parkın gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak yıpranmış ve fonksiyonları eskimiş mevcut oyun alanlarını modern kent mobilyalarıyla yeniledi. İlçede 7.631 m2 olan 3 adet parkın yapımı devam ederken, 3 adet köpek dostu pati parkta yoğun talep üzerine uygun görülen alanlarda, köpeklere özel tasarlanarak kullanıma açıldı.

Ekipler, toplam alanı 9.330,4 m2 olan farklı noktalarda bulunan yeşil alanlardan 7.892,9 m2 mevcut yeşil alanı yenileyerek, 1.437,5 m2 boş alanı yeşil alan olarak düzenledi.

116 BİN 828 AĞAÇ BUDANARAK, KREŞLERİN PEYZAJLARI DÜZENLENDİ

2019 yılından günümüze kadar budama için uygun olan kasım –mart ayları arasında, teknik ekiplerce uygun görülen park, yeşil alan, sokak ve caddelerde, toplam 116 bin 828 adet ağaç budaması gerçekleştirildi. Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Fatih, İnönü, İstasyon ve Halkalı merkez mahallelerinde hizmete açılan 4 adet kreşe, çocukların zaman geçirebilecekleri oyun alanları, hobi bahçeleri ve açık alanda ders yapabilecekleri alanlar kazandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı