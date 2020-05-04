Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
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Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı

Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
04.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:25

Küçükçekmece'de yeni doğan bebeğini boş bir arsaya bırakan baba ve arkadaşının o anları çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerin ele verdiği şahıslar, bebeğin annesi ile birlikte yakalandı.

Küçükçekmece, boş bir arsaya bırakılan yeni doğan bebek oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis; baba Cüneyt A. ve yardım eden arkadaşı Yusuf K. ile bebeğin annesi Cansel K'yı yakaladı. Bebeğin hastanedeki tedavisi devam ederken, üç şüpheli serbest bırakıldı. Vicdansız babanın arkadaşı ile birlikte bebeği arsaya bıraktığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

Celildağ Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerinden bir kişinin kucağında bebek ile boş araziye yöneldiği ve bebeği bıraktıktan sonra, hızlı bir şekilde kaçtığı görüldü. Şahsın kaçtığı güzergah üzerinde yer alan güvenlik kamera görüntülerinden ise şüpheli şahsın, elinde poşet olan başka bir şahısla Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesi'nde buluştuğu, bir süre beraber yürüdükten sonra şahsın elindeki poşeti Huzur Caddesi'nde bulunan çöp konteynerına attığı tespit edildi.

BEBEĞİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Polis, İstanbul genelindeki özel ve devlet hastanelerinde bebeğin terk edildiği tarih ve yakın tarihlerde dünyaya gelen erkek bebek bilgilerini temin etmesi üzerine Küçükçekmece'deki bir hastanede Cansel K.'nin (22) doğum yaptığı, ancak bebeğin nüfus kaydının yapılmadığı ortaya çıktı. Polis, anne Cansel K'yi 2 Mayıs'ta Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Cansel K'nin bebeğin babasının Cüneyt A. (25) olduğunu söylemesi üzerine, Cüneyt A. da ertesi gün Kanarya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Cüneyt A'ya yardım eden Yusuf K. (22) ise Florya Caddesi'ndeki evinde yakalandı. Üç şüpheli hakkında Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Muhafaza altına alınan bebeğin tedavisi ise devam ediyor.

Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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