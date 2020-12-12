Küçükçekmece'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı-1
12.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:40
Serdar ALTINTEPE / KÜÇÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı.
Serdar ALTINTEPE/ KÜÇÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yolda ters dönerek duran TIR nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, kaza yapan TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı