Küçükçekmece'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı-1
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Küçükçekmece'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı-1

12.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:40
Küçükçekmece'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı-1

Serdar ALTINTEPE / KÜÇÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı.

Serdar ALTINTEPE/ KÜÇÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yolda ters dönerek duran TIR nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, kaza yapan TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

 


Küçükçekmece'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı-1
Küçükçekmece'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı-1
Küçükçekmece'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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