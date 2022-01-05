Küçükçekmece'de tamircideki otomobil patlamalarla yandı - Haberler
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Küçükçekmece'de tamircideki otomobil patlamalarla yandı

Küçükçekmece'de tamircideki otomobil patlamalarla yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ahmet YEŞİLMEN / KÜÇÜKÇEKMECE'de bir oto tamircisindeki otomobil patlamalarla yandı.

Ahmet YEŞİLMEN/ KÜÇÜKÇEKMECE'de bir oto tamircisindeki otomobil patlamalarla yandı. Çevrede paniğe neden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilova Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 4 katlı binanın alt katındaki oto tamircide bulunan otomobilde akşam saatlerinde yangın çıktı. Kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamayla beraber otomobil tutuştu. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken iş yerinde alevler yükseldi. Çevrede paniğe neden olan yangın bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Patlamayla yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, tamir için bırakılan dükkandaki iki otomobil de hafif hasar oluştu. Binanın dış cephesi de yoğun hasar aldı.Olaya ilk müdahaleyi yapan Cumali Aydoğdu, "Kaynak yapıyorlardı ve başka bir yerden de tiner dökülmüş. O esnada alev almış. Ben de yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştım. İçerisi tiner dolu olduğu için yetişemedik. Yaralanan olmadı" dedi.


Küçükçekmece'de tamircideki otomobil patlamalarla yandı

Küçükçekmece'de tamircideki otomobil patlamalarla yandı

Küçükçekmece'de tamircideki otomobil patlamalarla yandı

Küçükçekmece'de tamircideki otomobil patlamalarla yandı

Küçükçekmece'de tamircideki otomobil patlamalarla yandı

Küçükçekmece'de tamircideki otomobil patlamalarla yandı

Küçükçekmece'de tamircideki otomobil patlamalarla yandı

Küçükçekmece'de tamircideki otomobil patlamalarla yandı

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