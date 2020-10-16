Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı
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Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı

16.10.2020 10:42 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:16

İstanbul'da motosikletli zabıta ekipleri, mahalle aralarında kamyonetle satıcılık yaptıkları için durdurmaya çalıştıkları baba ile oğlunun sopa ve çekiçli saldırısına uğradı. Olayda bir zabıta memuru yaralandı.

Tevfik Bey Mahallesi'nde dün iddiaya göre, Küçükçekmece Belediyesi motorize zabıta ekipleri, sebze satıldığını fark ettikleri 51 ABD 095 plakalı kamyonetin sürücüsünü durması yönünde uyardı. Ekiplere aldırmayan İsmet Yücel ile oğlu kamyoneti durdurmayarak yoluna devam etti.

BİR ZABITA YARALANDI

Kamyonetin önüne geçen motosikletli ekiplerin de sürüklenmesine neden oldular. Bir süre sonra kamyonetini durduran İsmet Yücel iddiaya göre, aşağı inerek oğluyla birlikte çekiç ve sopayla zabıta ekiplerine saldırdı. Aldığı darbeler sonucu boynundan ve belinden yaralanan zabıta memuru Onur Kiraz yere yığıldı. Kiraz, çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, İsmet Yücel ile oğlunu gözaltına aldı. Kamyonet çekiciyle otoparka çekildi.

OLAY ANI KAMERADA

Motosikletli ekiplerin satıcıyı durdurmak için uğraş verdikleri, sürüklendikleri ve yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokak sakini Mesut Topbaş, "Seyyar satıcılar zabıtanın ihtarına uymuyorlar. Aracı zabıtanın üzerine sürüyorlar. Sonra zabıta arkadaşı darp ediyorlar. Zabıtanın sırtına çekiç darbesi gelmiş. İhtara uysalardı olay buralara kadar gelmeyecekti" dedi.

Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı
Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı
Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı
Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı
Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (7)
.: ortam belli şimdi ben iş aradım bulamadım belediye devlet millet herkes kendi aleminde yardım eden yok evde çoluk çocuk eline bakıyor eve boş dönmeyeyim diye birşeyler alıp satayım diyorsun oda engelleniyor bu duygu sömürüsü değil gerçek ya çalacak ya dilenecek yada helalnden bir şeyler yapacaksın
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AKP: Zabıtalar ekseriyetle karaktersiz adamlar garibana çöken haydutlar
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CANIK: bu işin çözümü , halkın seyyar satıcılardan alışveriş yapmaması. yoksa daha kötü adli vakalar kaçınılmaz. satamayan seyyar satıcı gelmez
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