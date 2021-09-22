Otomobil okul yolundaki öğrenciye böyle çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil okul yolundaki öğrenciye böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil okul yolundaki öğrenciye böyle çarptı

Otomobil okul yolundaki öğrenciye böyle çarptı Yaya yolunda gittiği sırada araba çarptı Küçükçekmece'de, okula gitmeye çalışan lise öğrencisine araba çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE (İHA) - Otomobil okul yolundaki öğrenciye böyle çarptı

Yaya yolunda gittiği sırada araba çarptı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, okula gitmeye çalışan lise öğrencisine araba çarptı. Hayati tehlikesi bulunmayan öğrenci tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan bir araç, okula giderken yolun karşısına geçmeye çalışan lise 2'inci sınıf öğrencisi Kain Nuri K,'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç savrularak yere düştü. Yaralanan gence sürücü ve çevredeki vatandaşlar hemen müdahale etti.

Araç sürücüsü karakola götürüldü

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırırken, incelemenin ardından araç çekildi. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hastanede tedavisi süren Kain Nuri K'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza güvenlik kamerasında

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye yolun ortasında çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle gencin savrularak yere düştüğü kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda

Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda

 TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

 Şaka yapmak isteyen amca, scooter kullanan yeğenine çarptı! Havaya savrulduğu anlar kamerada

Şaka yapmak isteyen amca, scooter kullanan yeğenine çarptı! Havaya savrulduğu anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobil okul yolundaki öğrenciye böyle çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:06:14. #1.12#