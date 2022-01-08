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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı Akaryakıt istasyonuna giren araç, yakıt alan başka bir araca çarptı Kaza yapan sürücünün panikle geri geri kaçtığı anlar kameraya yansıdı Küçükçekmece'de sollama yaptığı sırada aracının kontrolü kaybeden sürücü,...

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Akaryakıt istasyonuna giren araç, yakıt alan başka bir araca çarptı

Kaza yapan sürücünün panikle geri geri kaçtığı anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de sollama yaptığı sırada aracının kontrolü kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna daldı. Yakıt alan başka bir araca çarpan sürücünün panikle geri geri kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ne bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 BIA 588 plakalı hafif ticari aracıyla İkitelli istikametine giden Sercan S., sollama yaparken aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Kaldırıma çıkan araç, bir akaryakıt istasyonuna girerek, yakıt alan araca çarptı. Panikleyen sürücü Sercan S, geri geri gitmeye çalışırken çimenliğin korkuluklarına çarptı sonra da panikle kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı kazada bir süre sonra olay yerine gelen sürücü, tutanak tutup, hatasını kabul etti. O sırada yakın alan aracın içinde veya yanında kimsenin olmamasıyla faciadan dönüldü. Sürücü Sercan S.'nin kontrol çıkıp petrole girdiği ve geri geri kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı

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İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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