Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi

17.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:38
Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi

KÜÇÜKÇEKMECE'de, iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi, o anlar kameraya yansıdı. Olay, 15 Ocak Cuma günü Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan Fevzi Çakmak Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, meydanda 2 kişi yürüyüş yaptıkları esnada tartışmaya başladı. Tartışmaların ardından tarafların birbirine bağırması üzerine kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da arada yumruk darbelerinin hedefi oldu. Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi
Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi
Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi
Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi
Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar İlham Aliyev Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı İsmail Kartal Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 13:37:59. #1.15#
title