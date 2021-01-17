Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi
17.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:38
KÜÇÜKÇEKMECE'de, iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı.
KÜÇÜKÇEKMECE'de, iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi, o anlar kameraya yansıdı. Olay, 15 Ocak Cuma günü Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan Fevzi Çakmak Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, meydanda 2 kişi yürüyüş yaptıkları esnada tartışmaya başladı. Tartışmaların ardından tarafların birbirine bağırması üzerine kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da arada yumruk darbelerinin hedefi oldu. Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
- İstanbul
(Fotoğraf)
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı