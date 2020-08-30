İstanbul'da gece yarısı 2 otomobil alev alev yandı
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İstanbul'da gece yarısı 2 otomobil alev alev yandı

İstanbul Küçükçekmece'de aynı sokakta bulunan iki otomobil alev alev yandı.

30.08.2020 05:19 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:02

Küçükçekmece'de gece vakti sokak içerisinde park halinde olan iki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle iki otomobilde yükselen alevler kısa sürede söndürülürken araçlarda ağır hasar oluştu.

Olay, gece saat 03: 30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Piri Reis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir anda patlama sesi duyan mahalle sakinleri sokak içerisinde park halinde olan 2 otomobilin alevler içinde olduğunu gördü.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Korku ve panik yaşayan mahalle sakinler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan otomobillere müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla iki otomobilde çıkan yangın kısa süre de kontrol altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu inceleme sonrası araçlarda çıkan yangının nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da gece yarısı 2 otomobil alev alev yandı

"3 DAİREDEN HORTUM ÇEKTİK VE SÖNDÜRDÜK"

"Çocuk patlama sesini duyuyor ve daha sonra 'araba yanıyor' diye bize seslendi. Biz de hemen aşağıya indik pata küte ve indiğimizde iki aracın da ön tarafı yanıyordu. Ondan sonra el birliğiyle hortumlarla söndürdük. Yangını biz söndürdük, 3 daireden hortum çektik ve söndürdük." diye konuştu.

İstanbul'da gece yarısı 2 otomobil alev alev yandı
İstanbul'da gece yarısı 2 otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA

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