Küçükçekmece'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Olay yerinden görüntüler Polis ekiplerinin olay yeri incelemeleri Hayatını kaybeden kişinin cesedinin binadan çıkarılması Küçükçekmece'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı İSTANBUL (AA) – Küçükçekmece'de, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi...

Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinin olay yeri incelemeleri

Hayatını kaybeden kişinin cesedinin binadan çıkarılması Küçükçekmece'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) – Küçükçekmece'de, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.Ü. ile eşi M.Ü arasında Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ü, eşi S.Ü'yü bıçakladı.

Sesleri duyan bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri S.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

M.Ü. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk