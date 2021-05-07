Küçükçekmece'de erzak dağıtımında uzun kuyruklar oluştu
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Küçükçekmece'de erzak dağıtımında uzun kuyruklar oluştu

İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de erzak dağıtımında uzun kuyruklar oluştu Erzak kuyruğu drone ile görüntülendi Küçükçekmece'de ihtiyaç sahipleri için yapılan erzak dağıtımında uzun kuyruklar oluştu.

Küçükçekmece'de erzak dağıtımında uzun kuyruklar oluştu

Erzak kuyruğu drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de ihtiyaç sahipleri için yapılan erzak dağıtımında uzun kuyruklar oluştu. Oluşan kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Sefaköy'de bir grup gencin girişimiyle başlayan yardım kampanyası Sefaköy Anadolu Lisesi önünde devam etti. Yapılan gıda yardımında uzun kuyruklar oluştu. Temel gıda malzemeleri: pirinç, un, yağ, makarna gibi yiyeceklerin dağıtıldığı organizasyonda kuyruktaki vatandaşlara sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı.

"8 günde 7 bin haneye ulaştık"

Yardımı organize eden gençler herhangi bir kurum veya kişi adına yola çıkmadıklarını kaydettiler. Allah rızası için bu işe kalkıştıklarını söyleyen Alper Eken, "Tamamen semtin gençleri olarak bu işi yapıyoruz. Yani gönlümüzden koptu. Bir cuma günü namaza gittik arkadaşımla. Vaazda da yardımdan destekten bahsedildi. Biz de ofiste otururken arkadaşım Rıdvan'a biz bir şeyler yapalım dedim. O şekilde yola çıktık. Bunu da kişiye özel yapmadık. Evet ben başlattım ama bütün Küçükçekmece'nin gençleri bu işe imza attı. 8. günümüz ve 7 bin haneye ulaşabildik. Bu işin maddi boyutu da 50 bin civarında yardım edildi. Ben de 11 aydır çalışmıyorum. Evet maddi durumum orta halli" şeklinde durumu ifade etti.

Yardımı başlatan Eken, bu yardımların tam kapanma süresi boyunca devam edeceğini söyledi.

Küçükçekmece'de erzak dağıtımında uzun kuyruklar oluştu
Küçükçekmece'de erzak dağıtımında uzun kuyruklar oluştu
Küçükçekmece'de erzak dağıtımında uzun kuyruklar oluştu
Küçükçekmece'de erzak dağıtımında uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK

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