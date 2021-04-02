Küçükçekmece'de elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk hayatını kaybetti
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Küçükçekmece'de elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Küçükçekmece'de elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

Küçükçemece'de yaşayan 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi.

Küçükçemece'de yaşayan 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Sopayla tellere vuran Özkan, birden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Conker Sokak'ta 3 katlı binanın terasında yaşandı. 15 yaşındaki Samet Özkan, sokaktaki elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Özkan'ın sopayla vurduğu elektrik tellerinde aniden bir patlama yaşandı. Elektrik akımına kapılan Özkan, hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, 15 yaşındaki çocuğun yakınları da sinir krizleri geçirdi. Özkan'ın cenazesi, incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılacak. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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