Küçükçekmece'de bir binanın balkonun bir kısmı çöktü
Küçükçekmece bir binanın balkonunun bir kısmı çöktü.
30.07.2020 21:24 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:31
Küçükçekmece bir binanın balkonunun bir kısmı çöktü.
Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katındaki balkonun bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Çöken balkonun molozları yola döküldü. O sırada caddede kimsenin bulunmaması olası kazayı önledi.
Ekipler tarafından yol güzergahı yaya ve trafik akışına kapatıldı.
Kaynak: AA