Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Küçükçekmece'de iki yabancı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

28.01.2020 03:50 | Son Güncelleme: 28.01.2020 04:46
Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

'de iki yabancı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sokakta iki yabancı grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.


Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.

Kaynak: AA
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