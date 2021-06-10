Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de bir şahıs, kardeşini dövdüğü iddia edilen kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

Küçükçekmece'de bir şahıs, kardeşini dövdüğü iddia edilen kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan bir oyun parkında meydana geldi. İddiaya göre, marketten dönen kardeşinin darp edildiğini gören Cihan K., kardeşini döven kişinin Muhammet Y. olduğundan şüphelenerek, ekmek bıçağını aldığı gibi Muhammet Y.'nin yanına gitti. İkili bir süre tartıştıktan sonra, Cihan K., ekmek bıçağıyla Muhammet Y.'ye saldırmaya başladı. Muhammet Y., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahıs ise, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAVGA SONRASI YAŞANANLAR KAMERALARA YANSIDI

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga sonrası Muhammet Y., kanlar içerisinde yerde kaldı. Görüntülerde, yaralı şahsın kanlar içerisinde yerde yattığı, polis ekiplerinin çevrede toplanan insanları dağıtmaya çalıştığı ve yaralanan şahsa polislerin ilk yardımda bulunduğu görülüyor.

Öte yandan, bıçaklı saldırgan Cihan K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

(Ensar Kıranlıoğlu - Erdal Can İçelli - Armağan Yılmaz/İHA)

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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