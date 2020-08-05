KÜÇÜKÇEKMECE'DE AMBULANS KAZASI KAMERADA
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE AMBULANS KAZASI KAMERADA

Küçükçekmece'de ambulans, yolcu minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza kameralara yansıdı.

05.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:26

Küçükçekmece'de ambulans, yolcu minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 34 M 2960 plakalı yolcu minibüsünün sürücüsü Mehmet Kahveci, önündeki araçların durmasıyla minibüsü durdurdu. O sırada hızla gelen içinde hastası olmayan Muhammed Erdal yönetimindeki 34 YB 6409 plakalı ambulans, yolcu minibüsü ve caddeye çıkan Muhammet Özsoy yönetimindeki 34 TR 1191 plakalı otomobile çarptı. Kazada ambulans şoförü Muhammed Erdal ambulansta bulunan bir sağlık çalışanı hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan meslektaşlarını ayakta tedavi ederek hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle ambulans ve diğer araçlarda hasar meydana gelirken, trafik tek şeritten sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, duraklayan minibüse arkadan gelen ambulansın çarpması ve o sırada sokaktan caddeye çıkan otomobilin kazaya karışması görülüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE AMBULANS KAZASI KAMERADA

Kaynak: DHA

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