Küçükçekmece'de ağaca asılı halde bulundu
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Küçükçekmece'de ağaca asılı halde bulundu

Küçükçekmece'de ağaca asılı halde bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de ormanlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.

Küçükçekmece'de ormanlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belirsiz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme yapıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Küçükçekmece'de ağaca asılı halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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