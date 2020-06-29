Küçükçekmece'de 12 öğrencinin sınavdan erken çıkarıldığı iddiasına inceleme
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Küçükçekmece'de 12 öğrencinin sınavdan erken çıkarıldığı iddiasına inceleme

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de 12 öğrencinin sınavdan erken çıkarıldığı iddiasına inceleme
29.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:03

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM),  Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı. 

Edinilen bilgiye göre, ilk aşamada tutanakların ve adayların şikayet dilekçeleri incelenecek. Yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda, iddianın doğruluğunun tespit edilmesi halinde adayların mağduriyetlerinin giderileceği belirtildi.Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk bölümü olan TYT'ye "345716004" numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldıklarını öne sürmüştü. Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia ediliyor. 


Kaynak: DHA

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