Küçükçekmece Belediyesinden Amatör Kulüplere Destek

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede bulunan amatör spor kulüplerine spor ekipmanları ve nakdi yardım desteğinde bulundu. Spora ve sporcuya desteklerini sürdüreceklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Gençlerimizin enerjisini doğru şekilde kanalize etmenin en güzel yolu spordur" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Töreni Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in katıldığı törende ilçede spora yapılan yatırımlar anlatıldı. Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa Temel'in duası sonrası amatör kulüp yöneticilerine çekleri ve spor ekipmanları verildi. Küçükçekmece Belediyesi amatör spor kulüplerine 800 bin liralık yardım yaparken, bu yardım toplam 5 bin gence ulaşarak gençlerin sporda daha başarılı olmalarını sağlayacak.

"Gençlerimizin enerjisini doğru şekilde kanalize etmenin en güzel yolu spordur"

Gençlerin sporla iç içe olması gerektiğini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "4,5 yıl içerisinde ülkemizde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden referandumlara, referandumlardan 3 tane genel seçime kadar birçok seçimin yapıldığı dönemler yaşadık. 15 Temmuz gibi bir darbe girişimiyle karşılaştık. Ama bütün bu olup bitenler karşısında biz belediyecilik olarak sadece hizmeti düşündük. Sizin için bir şeyler üretmek zorunda, size daha iyi şartlarda spor yapabileceğiniz tesisler kazandırma anlamında hep gayretimiz oldu. Gençlerimizin enerjisini doğru şekilde kanalize etmenin en güzel yolu spordur" diye konuştu.

Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL