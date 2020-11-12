Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt

12.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:43

PKK paçavrasına benzetilen parktaki görsellerle ilgili yöneltilen eleştirilere cevap veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Oraya konulan yıldız, tamamen iyi niyetle konulmuştur" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yeniden düzenlemesi yapılan Atatürk Parkı'nın tam ortasına terör örgütü PKK'nın paçavrasını simgeleyen renklerle bir yıldız yerleştirildi. Kamuoyunda tepkilere neden olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve parktaki yıldız kazıtıldı. Söz konusu parkla ilgili eleştiri oklarının hedefi olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, hakkındaki eleştirilere İBB Meclisi'nde cevap verdi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt

"BÖYLE BİR ALGI YARATILMASINI İNFAZSIZ BULUYORUM"

Parka konulan yıldızın iyi niyetle yerleştirildiğini ifade eden Çebi, "Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum. Siyaset, yanlış da olsa bunların üzerinde tepinme işi değildir" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt

"TAMAMEN İYİ NİYETLE KONULMUŞTUR"

Açıklamasının devamında kendisine eleştirenlere "Sarı renkten kırmızı renkten vaz mı geçtik? PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz? Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik?" sorularını yönelten Çebi, "Oraya konulan yıldız, tamamen iyi niyetle konulmuştur" dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 17:02:54. #1.14#
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