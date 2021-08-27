Küçükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu
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Küçükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu

Küçükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, küçükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, küçükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu.

Yoldaş, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Abdulmuttalip Karadeniz ile birlikte Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Çetin Tokur'u ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Tokur ile bir süre makamında görüşen İl Müdürü Yoldaş, Yenipazar'ın Çöte Mahallesinde bulunan küçükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret etti. Burada küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Yoldaş ve beraberindekiler Yenipazar İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Ünal'ı makamında ziyaret etti. - BİLECİK

Küçükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu
Küçükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu
Küçükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu
Küçükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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