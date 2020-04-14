Küçük Yusuf ve Tuana'ın oyuncak isteğini polis yerine getirdi Küçük Yusuf ve Tuana'ın oyuncak isteğini polis yerine getirdiADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki küçük kardeşin oyuncak isteğini polisler yerine getirdi.

Küçük Yusuf ve Tuana'ın oyuncak isteğini polis yerine getirdi ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki küçük kardeşin oyuncak isteğini polisler yerine getirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altındakiler için tedbir amaçlı çıkartılan sokağa çıkma yasağı genelgesinden dolayı dışarı çıkamayan Yusuf Bozkurt (7) annesinin telefonuyla 155'i arayarak evde sıkıldığını belirterek polislerden oyuncak istedi. Küçük çocuğun isteği üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hazırladıkları oyuncakları evine gittikleri Yusuf ile kardeşi Tuana'ya hediye etti. Ayrıca polis ekipleri Yusuf ve kardeşine dışarı çıkmamaları konusunda uyararak bir isteklerinin olduğu taktirde yeniden arayabileceklerini de söyledi. Kaynak: DHA