Küçük yüreklerden büyük hareketler

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Zara ilçesinde sokakta buldukları yaralı kediyi tedavi için ilçe belediye başkanlığına götüren çocuklar takdir topladı.

Sivas'ın Zara ilçesinde cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıysan bu görüntüler yürek ısıttı. Bir grup öğrenci yolda yaralı bir kedi buldu. Ne yapacağını bilemeyen çocuklar, kediyi koydukları bir kutu ile Zara Belediye Başkanlığına götürdü. Hemen belediyenin veterineri çağrıldı. Çağrılan veteriner çocukların gözetiminde yaralı kediye müdahale etti. Yaraları sarılan kedi, ilaç tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Çocuklar tedavi sırasında kediyi bir an olsun yalnız bırakmadı. Çocukların takdir toplayan bu davranışı ve heyecanları güvenlik kameraları ve cep telefonları ile anbean kaydedildi. - SİVAS