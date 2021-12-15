Küçük yüreklerden büyük hareketler - Haberler
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Küçük yüreklerden büyük hareketler

Küçük yüreklerden büyük hareketler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sivas'ın Zara ilçesinde sokakta buldukları yaralı kediyi tedavi için ilçe belediye başkanlığına götüren çocuklar takdir topladı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Zara ilçesinde sokakta buldukları yaralı kediyi tedavi için ilçe belediye başkanlığına götüren çocuklar takdir topladı.

Sivas'ın Zara ilçesinde cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıysan bu görüntüler yürek ısıttı. Bir grup öğrenci yolda yaralı bir kedi buldu. Ne yapacağını bilemeyen çocuklar, kediyi koydukları bir kutu ile Zara Belediye Başkanlığına götürdü. Hemen belediyenin veterineri çağrıldı. Çağrılan veteriner çocukların gözetiminde yaralı kediye müdahale etti. Yaraları sarılan kedi, ilaç tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Çocuklar tedavi sırasında kediyi bir an olsun yalnız bırakmadı. Çocukların takdir toplayan bu davranışı ve heyecanları güvenlik kameraları ve cep telefonları ile anbean kaydedildi. - SİVAS

Küçük yüreklerden büyük hareketler

Küçük yüreklerden büyük hareketler

Küçük yüreklerden büyük hareketler

Küçük yüreklerden büyük hareketler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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