Küçük yaştaki çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçük yaştaki çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler

Küçük yaştaki çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletmede vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen polisler, işletmeye ceza yazarken küçük yaştaki çocuğa alkol içiren şüphelileri gözaltına alıp adli işlem başlattı.

Kuşadası'nda bulunan bir mekanda geçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından çekildiği öğrenilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerden sonra harekete geçen Kuşadası Asayiş Büro ekipler işletmeye cezai işlem uygularken küçük yaştaki çocuğa alkol ve nargile içiren şüpheliler gözaltına alındı. Görüntülerde küçük çocuğun nargile ve alkol içtiği net bir şekilde gözüküyor. Küçük yaştaki çocuk nargile içmek istemediği halde zorla nargile içiren şüpheli B.D. ve U.E.C., Kuşadası Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

"RESTORANIMIZDAN GÖNDERİLDİLER"

Bahse konu mekan sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, "18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur. Videoda görünen şahıslar aile olarak restoranımıza gelmiştir. Uygunsuz davranışlar sergilemeleri sonucu hesapları kesilip restoranımızdan gönderilmiştir. Bu uygunsuz davranıştan ve görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dileriz. Bu tarz olaylarında her zaman karşısında olduğumuzu bildiririz" denildi.

Küçük yaştaki çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 aydır her yerde aranan 14 yaşındaki kız çocuğu parkta bulundu: Çok sıkıldığım için kaçtım
1 aydır her yerde aranan 14 yaşındaki kız çocuğu parkta bulundu: Çok sıkıldığım için kaçtım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Demet Şener Deniz Akkaya Metin Çekmez
Spor Diego Max Meyer Ali Öztürk Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Küçük yaştaki çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 13:21:18. #1.15#

title