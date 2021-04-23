Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Bayburt Valiliği makamını temsili olarak oturan üç küçük öğrencinin ilk talimatları korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin artırılması oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Bayburt Valiliği makamını temsili olarak oturan üç küçük öğrencinin ilk talimatları korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin artırılması oldu.

Vali Cüneyt Epcim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Bayburt Valiliği makamını, ilköğretim okulu öğrencilerine temsili olarak devretti.

Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu'nda bulunduğu ziyarette, Vali Makamına oturan öğrenciler; korona virüs tedbirlerinin artırılmasını isteyerek, salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yanısıra vatandaşların da maske mesafe ve temizlik başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere hassasiyetle uymalarının çok önemli olduğunu belirttiler.

Okullarını, öğretmen ve arkadaşlarını çok özlediklerini belirten öğrenciler vaka sayılarının düşmesiyle birlikte bir an önce okulların açılması isteğinde bulundular. - BAYBURT

Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu
Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu
Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu
Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Meral Akşener Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:22:53. #1.15#

title