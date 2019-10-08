Küçük Şeyler Filmi
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Onur ve Bahar beyaz yaka olarak tabir edilen plaza çalışanı bir çifttir. Çiftin yaşadığı kavgalar, bedensel ve ruhsal değişimlere odaklanılan filmin yönetmen koltuğunda “Babamın Kanatları” filmiyle tanınan Kıvanç Sezer oturuyor.
Yönetmen: Kıvanç Sezer
Senaryo: Kıvanç Sezer
Oyuncular: Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Tuğçe Altuğ, Nihal G. Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel, Kubilay Tunçer, Nezaket Erden, Jaki Baruh, Barış Gönenen, Kürşat Karaman, Serhan Süsler, Nihan Aypolat
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Küçük Şeyler
Yapımcı Firma: Asteros Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 29.11.2019
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