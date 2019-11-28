28.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:31

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Küçük Şeyler"

Kıvanç Sezer'in yönetmenliğini üstlendiği "Küçük Şeyler", orta sınıf mensubu bir çiftin ev ve iş hayatları üzerinden, günümüz beyaz yaka yaşantısına absürt mizah yoluyla bakış atıyor.

Komedi ve dram türündeki filmde Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Tuğçe Altuğ, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tunçer gibi isimler rol aldı.

Kaynak: AA