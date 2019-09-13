Kars'ta, 9 yaşındaki Sedanur'u cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanık hakkında karar

Kars'ta, 9 yaşındaki Sedanur'u cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanık hakkında karar

Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i cinsel istismarda bulunduktan sonra katleden 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

13.09.2019 15:46

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak katlettikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.Mahkemede, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya, sanıklar Ertan B. (36), Himmet U. (46) ve Ahmet B. (33), tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

KAMERA KAYITLARININ İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Kağızman Adliyesinde hazır bulunan Ahmet B'nin annesi Dilber B, SEGBİS ile verdiği ifadesinde, oğlunun olay günü Kağızman'da olduğunu, köye akşam döndüğünü iddia ederek ilçedeki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi.

SEDANUR'UN AİLESİ EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİNİ İSTEDİ

Öldürülen Sedanur'un annesi Handan Güzel ile babası Abdullah Güzel ise Kağızman'dan verdikleri ifadelerinde, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırmalarını istediklerini belirtti.

Sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, duruşmada tutarsız ifadeler veren ve akli dengesinin yerinde olmadığını ifade eden Ahmet B'nin, akıl sağlığı raporu için Diyarbakır Cezaevi'nden İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.

Kars'ta, 9 yaşındaki Sedanur'u cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanık hakkında karar
Kaynak: AA
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YORUMLAR (7)

  • CEM:
    ASIN ALLAH AŞKINA ALLAH BÖYLE BİR ACI HİCBİR ANNEYE GÖSTERMESİN ALLAHIM COCUKLARIN SUCU NEBUDÜNYADA
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  • SERHAT:
    Kadın cinayetini işleyenlere ve çocuk tecavüzcülerine İDAM istiyoruz. . . İDAM gelmediği sürece bu olaylar devam eder ülkede çok ahlaksız yaratıklar var. . . Allah hepsinin belasını versin AMİN.
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  • SİVASLI İBOCAN:
    Beyler, bu çocuğun katili bunlar ise başka delil aramaya gerek yok. . Tutukluluk halinin devamına NE DEMEK, YARIN SERBEST BIRAK BAŞKA SAPIKLIK YAPARLAR, bu rahmetliyi tanımam ama kızım kadar üzüldüm, dolar çıkmış, düşmüş, cari açık fazla vermiş , böyle sapıklıklar devam ediyorsa, bana ne, VATANI KİME EMANET EDECEKSİNİZ. . ??? Siyaseti bırakın, aklı sapıklıkta olanları YOK EDİN. . . !!!
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  • CENGİZHAN:
    BU OKSİJEN İSRAFI ZARARLI YARATIKLARN BİR DK DAHİ NEFES ALMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR.
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