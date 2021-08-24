Küçük Melike, Rus annesi gibi piyano çalabilmek için yetenek sınavında ter döktü
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Küçük Melike, Rus annesi gibi piyano çalabilmek için yetenek sınavında ter döktü

Küçük Melike, Rus annesi gibi piyano çalabilmek için yetenek sınavında ter döktü
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Kültür Sanat

Piyona çalmayı Rusya'da annesinden öğrenen 12 yaşındaki Melike Ögeyik, Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı sınavlarında ter döktü.

Piyona çalmayı Rusya'da annesinden öğrenen 12 yaşındaki Melike Ögeyik, Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı sınavlarında ter döktü.

Müzik eğitimine Rusya'da başlayan Melike, ailesinin işi dolayısıyla İstanbul'a taşındı.

İstanbul'da müzik kursuna giderek ve evde annesinin desteğiyle piyona çalabilme yeteneğini geliştiren küçük piyanist, TÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nin yetenek sınavlarına girdi.

Melike Ögeyik, AA muhabirine, kendisine piyanoyu annesinin sevdirdiğini söyledi.

Annesi gibi piyona çalmak istediğini anlatan Ögeyik, "Evimizde piyano var. Annem çaldıkça ben de merakla dinliyordum. Onun gibi çalmayı hayal ediyorum bir gün. Johann Sebastian Bach'ın eserlerinden çok etkileniyorum. İleride bende onun gibi dünyaca ünlü bir besteci ve piyanist olmayı çok istiyorum." diye konuştu.

Anne Svıtlana Ögeyik de kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ona elimizden gelen desteği veriyoruz. Benden etkilendi, sınavı geçerse burada eğitim almasını isterim. Ben de çok küçük yaşlardan beri Rusya'da piyona çaldım, birçok etkinlikte yer aldım. Kızımın da bu eğitimi almasını çok istiyorum." dedi.

Baba Fırat Ögeyik ise kızının yetenekli bir çocuk olduğunu ve hayallerini gerçekleştireceğine inandıklarını kaydetti.

TÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sela Can Dökmeci ile

TÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü Öğretim Görevlisi Ömer Yılmaz gözetiminde 60 öğrenci sınava girdi.

TÜ Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer de ilk yüksek katılımlı bir sınav gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin teori ve pratik sınavlarında yeteneklerini sergilediğini anlatan Zafer, "Konservatuvarımızın bu şekilde gelişmesi bizim için onur ve gurur verici." dedi.

Küçük Melike, Rus annesi gibi piyano çalabilmek için yetenek sınavında ter döktü
Küçük Melike, Rus annesi gibi piyano çalabilmek için yetenek sınavında ter döktü
Küçük Melike, Rus annesi gibi piyano çalabilmek için yetenek sınavında ter döktü
Küçük Melike, Rus annesi gibi piyano çalabilmek için yetenek sınavında ter döktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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