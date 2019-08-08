Küçük kız çocuğundan çıplak fotoğraf isteyen İngiliz şarkıcı Danny Tetley, tutuklandı

08.08.2019 14:33

X Factor yarışması ile ismini duyuran 37 yaşındaki İngiliz şarkıcı Danny Tetley, sosyal medyadan küçük bir kız çocuğundan çıplak fotoğraf istedi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı, polisin annesinin evini aramasıyla gidip teslim oldu. Şarkıcı işlemlerin ardından tutuklandı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştığını söyleyen Danny, etrafındaki kişilerin kendisini kıskandıkları için komplo kurduklarını söyledi. Şarkıcı, hakkındaki iddiaları da kabul etmedi.

ARKADAŞLARINI GÖZDEN GEÇİRECEK

Etrafındaki insanların kendilerine gösterdiği samimiyete ihanet ettiğini söyleyen Danny Tetley, bundan sonra arkadaşlık yaptığı kişileri de tekrar gözden geçireceğini sözlerine ekledi.