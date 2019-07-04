- Küçük İskender için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi

İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Küçük İskender adıyla tanınan ünlü Şair Derman İskender Över için Beşiktaş'taki Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından da çok sayıda ünlü isim katıldı.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında kanser teşhisi konulan Küçük İskender lakaplı ünlü Şair Derman İskender Över, tedavi gördüğü Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde Salı gecesi hayatını kaybetmişti.Küçük İskender için Kabataş Erkek Liseliler Derneği tarafından Beşiktaş'taki Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene; İskender'in Annesi Nilsu Türen, Kız Kardeşi Gül Elif Çubuktar, Eniştesi Erol Çubuktar, Yazar Pelin Batu, Oyuncu Öykü Karayel, Şarkıcı Can Bonomo, Yazar Ahmet Ümit, Yazar ve Oyuncu Orhan Alkaya, Ressam Bedri Baykam, Kültür Eski Bakanı Mehmet Ercan Karakaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve çok sayıda isim katıldı.

İskender'in tabutunun üzerine Fenerbahçe Spor ve Kabataş Lisesi atkısı konuldu.Tören sonrası Küçük İskender'in tabutu, Ortaköy Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine götürülmek üzere cenaze arabasına konuldu.

"Böylesine söz cambazı olan bir adam için söyleyecek kelime yok"

Tören sonrası konuşan Küçük İskender'in kız kardeşi Gül Elif Çubuktar, "Böylesine söz cambazı olan bir adam için söyleyecek kelime yok. Beni hep ders çalıştırırdı. Bu kız anlamıyor bir şeyden derdi. Ağabey derdim sen çok zekisin. O Cerrahpaşa'yı kazandı, ben Marmara'yı kazandım. Beraber okuduk. Bugün de saatini getirdim. Saatsiz duramazdı, hep saate bakardı. O da burada şuan" diye konuştu.

"Onu görmeyecek olmayı içime sindirmiş değilim"

Çok yakın bir dostunu kaybettiğini ifade eden Yazar ve Oyuncu Orhan Alkaya, "Genç modern şiirimizin, geç katıldı. Adeta dönem tamamlanmak üzereyken geldi ve bir yıldız gibi çemberde kendisine büyük bir yer açtı. Bizim bir yıla yakındır hazır olduğumuz bir duygumuz var ama bu kendinin ta kendisi olan adamı bir daha görmeyecek olmayı hala içime sindirmiş değilim" şeklinde konuştu.

"Çok büyük bir şairimizi kaybettik"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise, "Onun hatırasını sonsuza denk yaşatacağız. Küçük İskender'e Allahtan rahmet ailesine, yakınlarına, sevenlerine, siz sevgili dostlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir şairimizi kaybettik" dedi.

Kaynak: İHA