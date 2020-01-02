Küçük İbrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı

02.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:53

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 6 yaşındaki İbrahim G. yalnız olduğu evde sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı. Küçük çocuğun dışarı kaçarak kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitler Mahallesi Şehitler Yolu 67 numarada bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşanan olay şöyle meydana geldi; Mahmut G.'nin kiracı olduğu daireden saat 12.00 sıralarında alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: DHA

Yangının, olay anında babası Mahmut G.'nin işe, annesi Fatma G.'nin bakkala, ablası Ayşe G.'nin de komşularına gitmesi nedeniyle evde yalnız olan 6 yaşındaki İbrahim G.'nin, sobadaki odunları tutuşturmak istemesi üzerine başladığı belirlendı. Sobadan sıçrayan alevlerin koltuk ve perde gibi eşyaları tutuşturduğu, küçük İbrahim'in de can havliyle dışarı kaçıp, yanmaktan kurtulduğu belirlendi.