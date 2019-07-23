Küçük Gelin dizisinin Zehra'sı Çağla Şimşek kimdir?

Dizi sektörünün minik oyuncuları yıllar içinde adeta başka birine dönüşüyorlar. Çağla Şimşek'te geçen yıllarla birlikte büyüdü ve olduğundan farklı biri haline geldi. Çağla Şimşek boyu, ailesi ve daha fazlası haberimizde…

ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR?

Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren ekranlarda olan Çağla Şimşek, kamera karşısına ilk kez Elveda Derken isimli dizi ile geçti. Dizide canlandırdığı Naz karakteri ile beğenilen oyuncu ardından çeşitli dizi ve reklam filmlerinde yer aldı. Daha sonra ise Kayıp Prenses isimli dizide Duru karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde Yıldız Çağrı Atiksoy, Sinan Sümer bulunuyordu.

HALUK BİLGİNER İLE BİRLİKTE OYNADI

Ekranda büyüyen oyuncu Şimşek, 2010'da Cuma'ya Kalsa isimli dizide Çağla karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde ise Haluk Bilginer, İnci Türkay, Ümit Erdim ve Aysun Kayacı yer aldı. 2010'da Nisvan isimli filmde oynadı. Çağla Şimşek filmde Fatma Aliye Hanım'ın çocukluğunu canlandırdı. Filmde aynı zamanda Hülya Koçyiğit, Hale Soygazi ve Duygu Yetiş yer aldı.

2011'de Güneydoğu'dan İstanbul'a göç eden ailenin dramı anlatan Hayat Devam Ediyor isimli dizide Lavin karakterini canlandırdı. Başrollerde; Fikret Kuşkan, Rozet Hubeş, Şenay Gürler, Sera Tokdemir, Arif Erkin, Serkan Şenalp ve Meltem Miraloğlu yer aldı. Ardından Küçük Gelin isimli dizide Zehra karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde Çağla Şimşek ile birlikte Orhan Şimşek, Gözde Mukavelat ve Ufuk Şen bulundu.