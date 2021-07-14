Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi?
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Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi?

Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi?
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Küçük Esnaf, 2016 yapımı Türk komedi filmi.[2] Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı filmin başrol ve senaristleri İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak gibi isimlerin yaptığı Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi?

8 Nisan 2016 tarihinde gösterime giren, komedi türündeki film Küçük Esnaf oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi?

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Belâ, macera ve aşk üçgeninde kahkaha fırtınası estirmeye hazırlanan filmde İbrahim Büyükak kendi halinde bir çilingiri, Zeynep Koçak bir avukatı canlandırıyor. Gupse Özay'ın 'mahallenin havalı kızı' olarak kamera karşısına geçtiği projede Cengi Bozkurt ise bir mafya babası olarak beyazperdede boy gösterecek.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay

Beyti Engin – Dalyan

Erdal Tosun – Haydar

Kaan Yılmaz – Caner

Hasan Aslan Giray – Taksici

Kadir Polatçı – Bekir

Ahmet Arslan – Kamil

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