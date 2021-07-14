Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi?

Küçük Esnaf, 2016 yapımı Türk komedi filmi.[2] Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı filmin başrol ve senaristleri İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak gibi isimlerin yaptığı Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi?