"Küçük Enes" yürümek için yardım bekliyor

Erzurum'da doğuştan hidrosefali olan ve 15 kez ameliyat geçiren 5 yaşındaki Muhammet Enes Özdemir, az da olsa hissettiği ayaklarıyla yürümek için doktor ve devlet büyüklerinden yardım bekliyor.

Horasan ilçesinde yaşayan Ahmet ile Zehra Özdemir çiftinin 5 yaşındaki oğlu Muhammet Enes'e anne karnında 6 aylık iken beyin omurilik sıvısının normalin üzerinde birikmesi sonucu oluşan kronik ve nörolojik bir hastalık olan hidrosefali ve serebral palsi tanısı konuldu.

Dünyaya geldikten sonra omurga ameliyatı olan Muhammet Enes, hidrosefali hastalığına bağlı çeşitli şikayetleri de gelişince 4 yaşında beyincik sarkması nedeniyle 14 kez daha ameliyat geçirdi.

Sürünerek ve tekerlekli sandalye ile hayata tutunmaya çalışan Muhammet Enes, kardeşleri, arkadaşları gibi oynamak ve okula gitmek için yürümek istiyor.

Devlet büyüklerinden yardım bekliyor

Gittikleri hastanelerden ve doktorlardan sonuç alamayan Özdemir ailesi, devlet büyüklerinden, Sağlık Bakanlığından çocuklarını iyileştirecek doktorun bulunması ve tedavisinin yaptırılması için yardım bekliyor.

Anne Zehra Özdemir, AA muhabirine, çocukları Muhammet Enes'e 6 aylık hamile iken hidrosefali tanısı konulduğunu söyledi.

Doğum sonrası oğlunun yürüyemeyeceğini öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Özdemir, "Doğumdan hemen sonra Muhammet Enes'i sırtında kese olduğu için omurilik ameliyatına aldılar.10 gün yoğun bakımda kaldı. Doktorlar yürüyemeyeceğini söyleyince çok üzüldük." diye konuştu.

Özdemir, çocuğunun iyileşip yürüyeceği günü umutla beklediğini belirterek, işin ehli doktorlardan ve devlet büyüklerinden çocuğuna sahip çıkmalarını istedi.

"Ayaklarında can var ama his yok"

Muhammet Enes'in Erzurum'da iki yıl fizik tedavi gördüğünü ancak bir sonuç alamadıklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Muhammet Enes'i Erzurum'un yanı sıra Ankara ve İstanbul'daki doktorlara götürdük, çok araştırma yaptık ancak sonuç alamadık. Çocuğum yürüyemiyor, ayaklarında can var ama his yok. Tedavisi için yardım bekliyoruz. Doğumdaki ameliyatın ardından 4 yaşında iken 6 ayda 14 kez ameliyat oldu. Tek hayalimiz oğlumun yürümesi".

Anne Özdemir, çocuğunu evde yatalak görmeye dayanamadığını ifade ederek, Muhammet Enes'in yatak yaralarının başladığını ve kardeşleriyle oynamak istediğini sözlerine ekledi.

Baba Ahmet Özdemir ise oğlunu yürüyebilmesi için çeşitli hastaneye götürdüklerini anlatarak, "Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Asgari ücretle 5 nüfuslu aile geçindiriyorum. Oğlum için gitmediğim doktor, götürmediğim hastane kalmadı, sonuç alamadık." diye konuştu.

Çocuğunun elinden tutup birlikte yürümeyi hayal ettiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Doktorlar yürüyemez ve yürümesi çok zor diyor. Muhammet Enes'in yürümesi için umudumuz var, çünkü ayaklarında can var ama his yok. İnşallah iyi bir doktor ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanımız sahip çıkar ve yardım ederse Muhammet Enes yürür."

Muhammet Enes de doktorlara seslenerek, "Yürümek ve okula gitmek istiyorum. Cumhurbaşkanım, Sağlık Bakanım ve doktorlar, lütfen bana yardım edin." dedi.

